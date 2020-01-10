Підвищення пенсії у 2020 році. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2521-gotuyte-gamanci-yakym-bude-pidvyschennya-pensiyi-u-2020-roci.html

Ракурс

Підвищення пенсії у 2020 році закладено в державному бюджеті України. Передбачена автоматична індексація пенсій у 2020 році, яка стартує в березні. Кого вона торкнеться і на що чекати пенсіонерам, які працюють?

Всім потрібна індексація пенсії

Пенсія — це, без перебільшення, найважливіша соціальна виплата в нашій країні, яка стрімко старіє. Прогнози стверджують, що до грудня цього року мінімальний розмір пенсії становитиме 1,8 тис. грн. Крім того, з ростом мінімальної зарплати виростуть і інші соцвиплати. Хто може розраховувати на додаткову «копійку» у своєму гаманці?

Підвищення пенсії у 2020 році: на що розраховувати?

Наприкінці 2018 року тоді ще чинний віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляв, що з кожним роком, починаючи з 2019-го, в країні відбуватиметься «осучаснення», тобто індексація пенсій. У 2020 році таких кроків заплановано відразу два — в червні та грудні. На все фінансування Пенсійного фонду цього року передбачено 173 млрд грн.

Протягом року мінімальна пенсія буде змінюватися так:

з 1 січня до 30 червня вона становитиме 1638 грн,

з 1 липня по 30 листопада — 1712 грн,

з 1 грудня і до кінця місяця — 1769 грн.

Хочу більше

Окрім мінімальної в Україні також існує і максимальна пенсія, на яку можуть розраховувати ті, чия зарплата перевищувала середню у вісім разів. Особи, які належать до категорій зі спецправами на максимальні виплати, теж отримають пенсії, що набагато перевищують мінімалку.

Якщо до грудня 2020 року мінімальна пенсія досягне 1769 грн, то максимальна буде трохи менша за 18 тис. грн.

Підвищення пенсії у 2020 році: на старість

Насамперед добавку до пенсії отримають ті пенсіонери, вік яких перевалив за 80 років і які не мають родичів, — по 806 грн. Людям у такому поважному віці дадуть на 670 грн більше — на оплату особливого догляду за ними. Таким чином, виплата по догляду становитиме майже тисячу гривень у 2020 році. Зараз вона становить близько 10% від прожиткового мінімуму, та й ця сума залежить від віку людини і від того, чи є той, хто доглядає за пенсіонером, його родичем.

На ці надбавки в бюджеті передбачено 806 млн грн.

Коли чекати на індексацію пенсії?

На березень цього року заплановано проведення автоматичної індексації пенсій. При цьому буде враховуватися коефіцієнт зростання споживчих цін за 2019 рік, а також коефіцієнт зростання середньої заробітної плати за попередні три роки. Для розрахунку розміру пенсії середню зарплату треба помножити на ці коефіцієнти.

За прогнозами голови парламентського комітету з питань соцполітики Галини Третьякової, на початку весни індексація пенсій призведе до підвищення виплат в середньому на 12%.

Індексації піддадуться пенсії, які були розраховані виходячи з середнього показника зарплати у 3746 грн. Тобто торкнеться вона людей, чиї пенсії розраховувалися до 2018 року з урахуванням даних за 2014‒2016 роки.

Індексація пенсій працюючим пенсіонерам у 2020 році

Ті пенсіонери, які продовжують працювати, також можуть претендувати на переіндексацію пенсій у 2020 році. Це станеться в тому разі, якщо претендентові вже проводили індексацію раніше. Відповідний процес повторюють кожні два роки: таким чином, якщо у 2018 році ви вийшли на пенсію, але продовжили працювати і не потрапляли під індексацію, в березні вам потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Подбати про це краще заздалегідь, до нарахування березневої пенсії.

Перерахунок пенсії для військових

Підвищувати пенсії військовослужбовцям почали ще 2018 року, і цей процес відбувається у кілька етапів. Сума нарахувань залежить від розміру посадового окладу, окладу за звання (військове і спеціальне) і відсоткової надбавки за вислугу. Дані беруться станом на 1 березня 2018 року.

Два роки тому військовим додали майже по 1,5 тис. грн, у 2019 році — ще 750 грн, і стільки ж планується «накинути» у 2020 році.

Новинка системи

Ще однією новацією 2020 року має стати автоматичне призначення пенсій. Цей процес повинен перейти в онлайн уже в липні: всі необхідні дані можна буде вказати на сайті Пенсійного фонду. Але для того, щоб скористатися послугою, потрібен електронний підпис — тобто сервіс буде доступний власникам гаджетів з такою функцією.

Крім підпису потрібні скан-копії документів, електронна заява і вибір банку, в якому буде виплачуватися пенсія. Через 10 днів, після обробки інформації, до Пенсійного фонду потрібно буде з'явитися з оригіналами документів.

Пенсію за віком у 2020 році зможуть оформити ті, хто:

в 60 років має стаж у 27 років,

в 63 роки — стаж від 17 до 27 років,

в 65 років — стаж 15‒17 років.

Розрахувати розмір належних виплат можна буде в «Пенсійному калькуляторі» на тому ж сайті.