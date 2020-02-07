Браконьеры в Приморье убили редкого амурского тигра, фото: publicdomainpicture

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Ракурс

Браконьеры в России убили редкого амурского тигра.

Преступление зафиксировали на территории Приморского края. Об этом сообщает «РИА Новости».

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал подробности. Выяснилось, что эксперты обнаружили в лесу подозрительные следы. Они вызвали сотрудников охотнадзора и полицию. Факт убийства амурского тигра подтвердили.

Работники охотнадзора Приморья отправили необходимые материалы в правоохранительные органы. Полицейские расследуют обстоятельства совершения преступления.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу. Он находится под угрозой исчезновения. Точных данных о популяции амурского тигра на территории Российской Федерации не называют. По данным «Тигриной переписи» 2015 года, их насчитывалось от 523 до 540 особей.

Ранее сообщалось, что амурские тигры начали заходить в российские города. В некоторых районах российского Приамурья уже введено чрезвычайное положение.