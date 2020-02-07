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Ракурс
Підвищення пенсійного віку, фото — dyvys.info

У «Слузі народу» кажуть, що МВФ підтримує підвищення пенсійного віку в Україні

7 лют 2020, 11:53
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Голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова вважає, що МВФ підтримає підвищення пенсійного віку, оскільки це невідворотний процес.

Нардеп також пояснила, чому підвищення пенсійного віку в Україні неминуче. Вона пропонує з 2023 року збільшувати його на один місяць.

Голова комітету переконує, що є два шляхи щодо реформи пенсійного забезпечення: виходити на пенсію раніше і отримувати існуючий рівень пенсії, або підвищувати пенсійний вік та отримувати більші пенсії.

В дослідженні Світового банку йдеться про те, що у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи виплати за формулою будуть отримувати 40% громадян. Усі інші будуть отримувати мінімальну пенсію, — розповіла нардеп в інтерв’ю для ЕП.

Третьякова нагадала, що уряд включив у солідарну систему ФОП, які сплачують близько 800 грн єдиного податку. Ці особи претендують на 1 тис. 600 грн мінімальної пенсії і якщо підняти прожитковий мінімум до 4 тис грн, то ФОП сплачуватимуть мінімум, однак зобов’язання держави щодо майбутніх пенсій збільшаться у чотири рази.

Нардеп вважає, що нинішня молодь сплачуватиме податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує менше податків. Третьякова вважає, що ФОП треба було ввести у систему пенсійного забезпечення через 10−20 років.

У ЄС почали включати самозайнятих у пенсійну систему з 2000-х років, коли стали багатшими. Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік один раз на рік на один місяць, — пропонує голова профільного комітету.

Скоротити дефіцит Пенсійного фонду, за словами Третьякової, можливо тільки у випадку зміни соціальної політики і зменшенні популізму в країні.

З року в рік політики набирають гори зобов’язань. Завдяки солодким обіцянкам люди їх обирають. У результаті держава не може виконати ці обіцянки, але всі бояться від них відмовитися. Різниця в тому, що в соціалістичні часи у нас забирали 56% нашого прибутку у вигляді податків і надавали нам багато пільг. Давайте ми і зараз будемо забирати 56% податків, тоді можливо забезпечити всіх пільгами. Сьогодні реальність інша, ми так вже не можемо, — вважає Третьякова.

Джерело: Ракурс


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