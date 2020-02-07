Підвищення пенсійного віку, фото — dyvys.info

https://racurs.ua/ua/n133342-v-sluzi-narodu-poyasnyly-chomu-pidvyschennya-pensiynogo-viku-z-2023-roku-nemynuche.html

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Голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова вважає, що МВФ підтримає підвищення пенсійного віку, оскільки це невідворотний процес.

Нардеп також пояснила, чому підвищення пенсійного віку в Україні неминуче. Вона пропонує з 2023 року збільшувати його на один місяць.

Голова комітету переконує, що є два шляхи щодо реформи пенсійного забезпечення: виходити на пенсію раніше і отримувати існуючий рівень пенсії, або підвищувати пенсійний вік та отримувати більші пенсії.

В дослідженні Світового банку йдеться про те, що у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи виплати за формулою будуть отримувати 40% громадян. Усі інші будуть отримувати мінімальну пенсію, — розповіла нардеп в інтерв’ю для ЕП.

Третьякова нагадала, що уряд включив у солідарну систему ФОП, які сплачують близько 800 грн єдиного податку. Ці особи претендують на 1 тис. 600 грн мінімальної пенсії і якщо підняти прожитковий мінімум до 4 тис грн, то ФОП сплачуватимуть мінімум, однак зобов’язання держави щодо майбутніх пенсій збільшаться у чотири рази.

Нардеп вважає, що нинішня молодь сплачуватиме податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує менше податків. Третьякова вважає, що ФОП треба було ввести у систему пенсійного забезпечення через 10−20 років.

У ЄС почали включати самозайнятих у пенсійну систему з 2000-х років, коли стали багатшими. Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік один раз на рік на один місяць, — пропонує голова профільного комітету.

Скоротити дефіцит Пенсійного фонду, за словами Третьякової, можливо тільки у випадку зміни соціальної політики і зменшенні популізму в країні.