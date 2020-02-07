Рада знову була порожньою у п'ятницю, скріншот трнасляції

https://racurs.ua/ua/n133358-sklykannya-zminuutsya-a-p-yatnycya-schotyjnya-rada-prodovjuie-proguluvaty-zasidannya-v-ostanniy.html

Ракурс

Депутати Верховної Ради дев’ятого скликання продовжили ганебну практику поганої відвідуваності роботи в останній день тижня. Сьогодні нардепи дружно прогуляли заключну частину ранкового засідання.

Якщо на годині уряду та розгляді земельного законопроекту депутати активно працювали (зареєструвалися 286 осіб), то після 13.00, коли парламент перейшов до заключного пункту порядку денного («Різне»), Рада спорожніла. Спікер Разумков закликав колег не розходитися, проте депутати не слухалися і вже за півгодини в залі сиділи декілька десятків обранців.

Під фото парламентського журналіста Яна Доброносова, який зафіксував порожню сесійну залу, користувачі не соромилися в оцінці ставлення нардепів до своїх посадових обов’язків.

«Нагадує восьме скликання», «А казали, що відрізняються», «Залишилися тільки ті, у кого вдома Wi-Fi немає?», «Так буде не менше трьох пленарних тижнів», — такі коментарі залишили під фото Доброносова.

Народні депутати сьогодні призупинили розгляд у другому читанні законопроекту № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Депутати пройшли 216 поправок і продовжать роботу над законопроектом наступного пленарного тижня (18−21 лютого). Всього до другого читання закону про ринок землі надійшло приблизно 4 тис. поправок.

Учора в Раді депутати часто сварилися. Наприклад, нардеп зі «Слуги народу» Максим Ткаченко з лайкою накинувся на колегу з «Батьківщини» Олексія Кучеренка. Кучеренко написав заяву в поліцію через хуліганську поведінку Ткаченка. Заяву буде також подано в Комітет з регламенту і депутатської етики. Кучеренко обіцяє відкликати свої заяви та забути про цей інцидент, якщо колега вибачиться.