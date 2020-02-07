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Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран может передать Украине «черные ящики», если не сможет их расшифровать, фото: Википедия

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран передаст Украине «черные ящики», если не сможет их расшифровать

7 фев 2020, 15:02
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«Черные ящики» рейса PS752, который сбили в Иране, передадут Украине, если не смогут их расшифровать.

Манучехр Моради, посол Ирана в Украине, рассказал подробности. Дипломат выступил на форуме: «Ситуация на Ближнем Востоке и будущее отношений Украины и Ирана».

Он отметил, что стоит ожидать завершения комплексного расследования катастрофы. Согласно нормам международного права устанавливает обстоятельства Иран, поскольку является страной, где произошла трагедия.

Черные ящики могут отправить в Украину, если у Ирана не будет возможности их расшифровать, — заявил Моради.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран предлагал по 80 тыс. долл. семьям погибших. Украинская сторона отказалась.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» рейса PS752 потерпел крушение 8 января вблизи Тегерана. На борту авиалайнера находились 176 человек, все они погибли. Иранские силы ПВО заявили, что случайно сбили авиасудно. Власти Ирана официально подтвердила эту информацию 11 января.

Источник: Ракурс


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