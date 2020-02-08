ГБР. Фото: 5 Канал

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Государственное бюро расследований (ГБР) раскрыло схему, с помощью которой директор одной из фирм Волынской области завладел бюджетными средствами.

Досудебным расследованием установлено, что директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ, что позволило ему завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 6,2 млн грн, сообщает пресс-служба ГБР.

Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области.

Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, вместо щебня фактически использовался шлак, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, а также не проводилась надлежащая гидроизоляция конструкций.

Следствие также проверяет вероятность причастности военных должностных лиц к растрате бюджетных средств, предназначенных для строительства военных объектов.

Директору фирмы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.