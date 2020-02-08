ДБР. Фото: 5 Канал

https://racurs.ua/ua/n133399-na-volyni-vykryta-shema-rozkradannya-6-mln-grn-na-budivnyctvi-viyskovyh-kazarm-dbr-foto.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) розкрило схему, за допомогою якої директор однієї з фірм Волинської області заволодів бюджетними коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор підприємства, яке виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіально квартирно-експлуатаційного управління, вносив недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт, що дозволило йому заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму понад 6,2 млн грн, повідомляє прес-служба ДБР.

Підрядник умисне завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів підчас зведення трьох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ЗСУ у Волинській області.

Будівельні роботи на військових об'єктах проводилися з порушенням проектної документації, зокрема, замість щебеню фактично використовувався шлак, зменшувалася товщина фундаменту і стяжок, а також не проводилась належна гідроізоляція конструкцій.

Слідство також перевіряє вірогідність причетності військових посадових осіб до розтрати бюджетних коштів, призначених для будівництва військових об'єктів.

Директору фірми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від семи до 12 років із конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.