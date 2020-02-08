Смертельний коронавірус: особи, які в’їжджають в Україну з Хубею, будуть ізольовані протягом 14 днів

Смертельний коронавірус. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n133398-smertelnyy-koronavirus-osoby-yaki-v-yijdjaut-v-ukrayinu-z-hubeu-budut-izolovani-protyagom-14-dniv.html

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Смертельний коронавірус не зафіксований в Україні, але Кабінет міністрів вирішив ввести додатковий запобіжник, який дозволить мінімізувати ймовірність поширення 2019-nCoV.

Кабмін встановив тимчасові обмеження для осіб, які прибувають на територію країни з китайської провінції Хубей, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Всі особи, які прибувають в Україну з китайської провінції Хубей, будуть ізольовані протягом 14 днів у визначених МОЗ медичних закладах.

Також Кабмін зобов’язав МОЗ направити в усі медустанови України алгоритми дій на випадок виявлення фактів зараження коронавірусом або підозри на зараження інфекцією.

МОЗ ще раз нагадує правила профілактики захворювання, які допоможуть зменшити ризик зараження на 2019-nCoV.