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Смертельний коронавірус. Фото: РІА Новости

Смертельний коронавірус: особи, які в’їжджають в Україну з Хубею, будуть ізольовані протягом 14 днів

8 лют 2020, 12:35
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Смертельний коронавірус не зафіксований в Україні, але Кабінет міністрів вирішив ввести додатковий запобіжник, який дозволить мінімізувати ймовірність поширення 2019-nCoV.

Кабмін встановив тимчасові обмеження для осіб, які прибувають на територію країни з китайської провінції Хубей, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Всі особи, які прибувають в Україну з китайської провінції Хубей, будуть ізольовані протягом 14 днів у визначених МОЗ медичних закладах.

Також Кабмін зобов’язав МОЗ направити в усі медустанови України алгоритми дій на випадок виявлення фактів зараження коронавірусом або підозри на зараження інфекцією.

МОЗ ще раз нагадує правила профілактики захворювання, які допоможуть зменшити ризик зараження на 2019-nCoV.

Правила профілактики захворювання. Фото: МОЗ

Джерело: Ракурс


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Смертельний коронавірус: особи, які в’їжджають в Україну з Хубею, будуть ізольовані протягом 14 днів

Кабінет міністрів України з метою запобігання потрапляння смертельного коронавірусу до України встановив тимчасові обмеження для осіб, що прибувають з китайської провінції Хубей. Всі такі особи перебуватимуть в ізоляції протягом 14 днів

Новини України
12:35