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Смертельный коронавирус. Фото: РИА Новости

Смертельный коронавирус: всех прибывших в Украину из Хубэя будут изолировать на 14 суток

8 фев 2020, 12:35
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Смертельный коронавирус не зафиксирован в Украине, но Кабинет министров решил ввести дополнительный предохранитель, который позволит минимизировать вероятность распространения 2019-nCoV.

Кабмин установил временные ограничения для лиц, прибывающих на территорию страны из китайской провинции Хубэй, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все лица, прибывающие в Украину из китайской провинции Хубэй, будут помещаться в изоляцию сроком на 14 дней в определенные Минздравом медучреждения.

Также Кабмин обязал Минздрав направить во все медучреждения Украины алгоритмы действий на случай выявления фактов заражения коронавирусом или подозрения на заражение инфекцией.

Минздрав еще раз напоминает правила профилактики заболевания, которые помогут уменьшить риск заражения 2019-nCoV.

Правила профилактики заболевания. Фото: Минздрав

Источник: Ракурс


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999

Смертельный коронавирус: всех прибывших в Украину из Хубэя будут изолировать на 14 суток

Кабинет министров Украины с целью предотвращения попадания смертельного коронавируса в Украину установил временные ограничения для лиц, прибывающих из китайской провинции Хубэй. Все прибывшие будут находиться в изоляции на протяжении 14 дней

Новости Украины
12:35