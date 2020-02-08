Артем Сытник. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n133397-v-verhovnuu-radu-vneseno-postanovlenie-ob-uvolnenii-direktora-nabu.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине, по мнению многих наших граждан, должна входить в число первостепенных задач правительства. Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Проект данного постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады 7 февраля 2020 года под № 3039.

Данную инициативу подписали 216 народных депутатов, большинство из которых являются членами фракции «Слуга народа».

Как известно, Сытник назначен на должность директора НАБУ в январе 2015 года.

Как ранее писал «Ракурс», в декабре 2019 года Сытник был внесен в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.