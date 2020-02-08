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Ракурс
Массовые драки в Казахстане. Фото: LIGA.net

Массовые драки в Казахстане: названо количество жертв

8 фев 2020, 11:19
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Казахстан сегодняшней ночью стал эпицентром массовых драк и столкновений между казахами и дунганами. В результате массовых драк в нескольких населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области погибло восемь человек, еще около 40 людей получили ранения.

Такие цифры во время брифинга озвучил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

По словам министра в первоначальную драку, которая произошла на окраине села Масанчи, были вовлечены около 70 человек. Затем еще около 300 человек прибыли из ближайших деревень. Следует отметить, что село Масанчи находится недалеко от границы с Кыргызстаном и на данной территории проживают преимущественно дунганы.

Во время столкновения толпы с полицией из огнестрельного оружия были ранены два офицера. Также толпой были подожжены несколько зданий и автомобилей.

Полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился тщательно расследовать данный инцидент и привлечь к ответственности виновных. Также президент приказал правоохранителям пресекать любые проявления межнациональной розни и преследовать тех, кто распространяет провокационные слухи и дезинформацию.

Источник: Ракурс


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