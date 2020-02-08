Масові бійки в Казахстані. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n133396-masovi-biyky-v-kazahstani-nazvana-kilkist-jertv.html

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Казахстан цієї ночі став епіцентром масових бійок і сутичок між казахами і дунганами. У результаті масових бійок у декількох населених пунктах Кордайського району Жамбилської області загинуло вісім осіб, ще близько 40 людей отримали поранення.

Такі цифри під час брифінгу озвучив міністр внутрішніх справ Казахстану Єрлан Тургумбаєв.

За словами міністра до первісної бійки, яка сталася на околиці села Масанчі, були залучені близько 70 осіб. Потім ще близько 300 осіб прибули з найближчих сіл. Слід зазначити, що село Масанчі знаходиться недалеко від кордону з Киргизстаном і на даній території проживають переважно дунгани.

Під час зіткнення натовпу з поліцією із вогнепальної зброї були поранені двоє офіцерів. Також натовпом були підпалені кілька будинків і автомобілів.

Поліція затримала 47 осіб та конфіскувала дві мисливські рушниці.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розпорядився ретельно розслідувати даний інцидент та притягнути до відповідальності винних. Також президент наказав правоохоронцям припиняти будь-які прояви міжнаціональної ворожнечі і переслідувати тих, хто поширює провокаційні чутки і дезінформацію.