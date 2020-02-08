Масові бійки в Казахстані. Фото: asiatv.kg

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У Казахстані сьогодні вночі у низці населених пунктів Кордайського району Жамбилської області відбулися масові бійки між місцевими жителями. Конфлікт виник між казахами і дунганами. Дунгани — народ, який в основному проживає на території Киргизстану.

У результаті сутичок кілька людей отримали поранення, також є жертви, кількість яких не уточнюється. Про це повідомила прес-служба президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

За словами президента, масовою бійкою скористалися провокатори, через яких конфлікт став масштабним.

Причини конфлікту президент Казахстану називати не став, але місцеві ЗМІ повідомили, що інцидент стався на тлі міжетнічної нетерпимості.

За однією із версій, дунгани побили старого казаха в селі Масанчі, а через деякий час казахи з сусідніх сіл масово почали руйнувати й палити домівки дунганів.

За версією поліції, правоохоронці намагалися зупинити автомобіль із підозрілими номерними знаками, але водій встиг сховатися в одному з дворів. Потім місцеві жителі з якихось невідомих причин напали на поліцейських.

У поліції заявляють, що конфлікт вичерпаний і ситуація стабілізована. Однак, керівник Асоціації дунганів Казахстану заявив, що конфлікт не врегульовано і ситуація розгортається за найгіршим сценарієм.