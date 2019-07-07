У Казахстані масове затримання демонстрантів, схопили понад 250 осіб. Фото: twitter/2000_net

https://racurs.ua/ua/n124011-u-kazahstani-masove-zatrymannya-demonstrantiv-shopyly-ponad-250-osib.html

Ракурс

У Казахстані понад 250 осіб були затримані за участь в акції протесту. Демонстрації проходили в двох найбільших містах країни: Нур-Султані та Алма-Аті.

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Ці мітинги не були санкціоновані, а сам протест організував лідер забороненого в країні руху «Демократичний вибір Казахстану» (ДВК) Мухтар Аблязов. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

До початку демонстрації поліцейські оточили територію навколо Центрального стадіону, закрили магазини, кафе і Палац спорту. Під час мітингів відбулися зіткнення демонстрантів і правоохоронців. Заворушення почалися після того, як силовики грубо затримали кількох жінок.

Автомобілісти столиці також підтримали протест. Проїжджаючи повз демонстрації, водії сигналили на знак підтримки. Акції протесту спалахнули в державне свято — 6 липня Казахстан відзначає День столиці, який збігається з днем ​​народження екс-президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Днями також затримали близько десяти осіб, які розклеювали листівки і закликали вийти на мітинги. Їх звинуватили в участі в діяльності екстремістської організації.

Зазначимо, що один з найбільших мітингів пройшов 9 червня в день президентських виборів. Тоді затримали близько 500 осіб, а на наступний день схопили ще близько 200 громадян.

Як раніше повідомлялося, затриманих казахів били поліцейські.