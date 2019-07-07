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В Казахстане массовое задержание демонстрантов, схватили более 250 человек. Фото: twitter/2000_net

В Казахстане массовое задержание демонстрантов, схватили более 250 человек

7 июл 2019, 08:22
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В Казахстане более 250 человек были задержаны за участие в акции протеста. Демонстрации проходили в двух крупнейших городах страны: Нур-Султане и Алма-Ате.

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Эти митинги не были санкционированы, а сам протест организовал лидер запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтар Аблязов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

До начала демонстрации полицейские оцепили территорию вокруг Центрального стадиона, закрыли магазины, кафе и Дворец спорта. Во время митингов произошли столкновения демонстрантов и правоохранителей. Беспорядки начали после того, как силовики грубо задержали нескольких женщин.

Автомобилисты столицы также поддержали протест. Проезжая мимо демонстрации, водители сигналили в знак поддержки. Акции протеста вспыхнули в государственный праздник — 6 июля Казахстан отмечает День столицы, который совпадает с днем рождения экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

На днях также задержали около десяти человек, которые расклеивали листовки и призывали выйти на митинги. Их обвинили в участии в деятельности экстремистской организации.

Отметим, что один из крупнейших митингов прошел 9 июня в день президентских выборов. Тогда задержали около 500 человек, а на следующий день схватили еще около 200 граждан.

Как ранее сообщалось, задержанных казахов избивали полицейские.


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