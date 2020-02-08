Массовые драки в Казахстане. Фото: asiatv.kg

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В Казахстане сегодняшней ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли массовые драки между местными жителями. Конфликт возник между казахами и дунганами. Дунганы — народ, который в основном проживает на территории Кыргызстана.

В результате стычек несколько человек получили ранения, также есть жертвы, количество которых не уточняется. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По словам президента, массовой дракой воспользовались провокаторы, из-за которых конфликт принял масштабность.

Причины конфликта президент Казахстана называть не стал, но местные СМИ сообщили, что инцидент произошел на фоне межэтнической нетерпимости.

По одной из версий, дунганы избили старого казаха в селе Масанчи, а через некоторое время казахи из соседних сел массово двинулись разрушать и жечь дома дунганов.

По версии полиции, правоохранители пытались остановить автомобиль с подозрительными номерными знаками, но водитель успел спрятаться в одном из дворов. Затем местные жители по каким-то неизвестным причинам напали на полицейских.

В полиции заявляют, что конфликт исчерпан и ситуация стабилизирована. Однако, руководитель Ассоциации дунган Казахстана заявил, что конфликт не урегулирован и ситуация разворачивается по наихудшему сценарию.