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Лайнер Diamond Princess. Фото: DW

Смертельный коронавирус: еще три человека заразились на круизном лайнере в Японии

8 фев 2020, 08:54
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Смертельный коронавирус показывает, с какой скоростью способен распространяться 2019-nCoV в замкнутом пространстве даже при соблюдении всех мер предосторожности.

Количество заразившихся 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess растет и на сегодняшний день зафиксировано 64 больных, сообщает Кyodo News.

Как известно, лайнер Diamond Princess находится на карантине вблизи японского порта Йокогама и на его борту пребывает около 3700 пассажиров и членов экипажа.

Таким образом, за последние сутки на лайнере заразились коронавирусом еще три человека.

Как ранее писал «Ракурс», на лайнере Diamond Princess 3 февраля у 10 человек был обнаружен коронавирус. На корабле был объявлен двухнедельный карантин. Инфицированных 2019-nCoV направляют в японские больницы, а остальные пассажиры должны оставаться на судне в течение 14 дней. Среди пассажиров есть 25 украинцев.


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