Смертельний коронавірус: ще три людини заразилися на круїзному лайнері в Японії

Лайнер Diamond Princess. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n133393-smertelnyy-koronavirus-sche-try-ludyny-zarazylysya-na-kruyiznomu-layneri-v-yaponiyi.html

Ракурс

Смертельний коронавірус показує, з якою швидкістю здатний поширюватися 2019-nCoV у замкнутому просторі навіть за умови дотримання всіх запобіжних заходів.

Кількість хворих на 2019-nCoV на круїзному лайнері Diamond Princess зростає і на сьогоднішній день зафіксовано 64 хворих, повідомляє Кyodo News.

Як відомо, лайнер Diamond Princess знаходиться на карантині поблизу японського порту Йокогама і на його борту перебуває близько 3700 пасажирів і членів екіпажу.

Таким чином, за останню добу на лайнері заразилися коронавірусом ще три людини.

Як раніше писав «Ракурс», на лайнері Diamond Princess 3 лютого у 10 людей був виявлений коронавірус. На кораблі був оголошений двотижневий карантин. Інфікованих направляють до японських лікарень, а інші пасажири повинні залишатися на судні протягом 14 днів. Серед пасажирів є 25 українців.