Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Лайнер Diamond Princess. Фото: DW

Смертельний коронавірус: ще три людини заразилися на круїзному лайнері в Японії

8 лют 2020, 08:54
999

Смертельний коронавірус показує, з якою швидкістю здатний поширюватися 2019-nCoV у замкнутому просторі навіть за умови дотримання всіх запобіжних заходів.

Кількість хворих на 2019-nCoV на круїзному лайнері Diamond Princess зростає і на сьогоднішній день зафіксовано 64 хворих, повідомляє Кyodo News.

Як відомо, лайнер Diamond Princess знаходиться на карантині поблизу японського порту Йокогама і на його борту перебуває близько 3700 пасажирів і членів екіпажу.

Таким чином, за останню добу на лайнері заразилися коронавірусом ще три людини.

Як раніше писав «Ракурс», на лайнері Diamond Princess 3 лютого у 10 людей був виявлений коронавірус. На кораблі був оголошений двотижневий карантин. Інфікованих направляють до японських лікарень, а інші пасажири повинні залишатися на судні протягом 14 днів. Серед пасажирів є 25 українців.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Смертельний коронавірус: ще три людини заразилися на круїзному лайнері в Японії

Смертельний коронавірус лютує на круїзному лайнері Diamond Princess, який знаходиться на карантині поблизу японського порту Йокогама. Кількість хворих на 2019-nCoV зростає. На сьогоднішній день зафіксовано 64 випадки зараження

Світові новини
08:54

Стрілянина в Мукачево: міська рада закликала Зеленського ввести Нацгвардію

Після стрілянини в Мукачево міськрада сьогодні зібралася на термінове засідання, де прийняла рішення звернутися до президента Володимира Зеленського з проханням ввести в місто Нацгвардію. Таке рішення було прийнято через бездіяльність правоохоронців міста

Новини України
18:08   7 лют
1432