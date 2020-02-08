Задержан депутат. Фото: 048

https://racurs.ua/n133395-zaderjan-deputat-iz-vinnickoy-oblasti-po-podozreniu-v-vymogatelstve-100-tys-doll-za-golosovanie.html

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Нацполицией задержан депутат одного из местных советов Винницкой области, которого подозревают в вымогательстве 100 тыс. долл. у местного предпринимателя.

По мнению следствия, депутат, вероятно, заручившись поддержкой городского главы и ещетроих пособников, двое из которых якобы являются местными криминальными авторитетами, обещал предпринимателю обеспечить голосование местными депутатами за решение о выделении ему 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Депутат гарантировал подписание данного решения городским главой, а также заключение соответствующего договора. За свои «услуги» депутат требовал взятку в сумме 100 тыс. долл.

Депутат и его пособники были задержаны правоохранителями во время получения первого транша взятки в сумме 20 тыс. долл.

Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъяты 20 тыс. долл., а также другие денежные средства и оружие. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным подозрения, а также готовится ходатайство в суд об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом).