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Ракурс
Задержан депутат. Фото: 048

Задержан депутат из Винницкой области по подозрению в вымогательстве 100 тыс. долл. за голосование (ФОТО)

8 фев 2020, 10:35
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Нацполицией задержан депутат одного из местных советов Винницкой области, которого подозревают в вымогательстве 100 тыс. долл. у местного предпринимателя.

По мнению следствия, депутат, вероятно, заручившись поддержкой городского главы и ещетроих пособников, двое из которых якобы являются местными криминальными авторитетами, обещал предпринимателю обеспечить голосование местными депутатами за решение о выделении ему 10 га земли для осуществления предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Задержание депутата. Фото: Офис генпрокурора

Депутат гарантировал подписание данного решения городским главой, а также заключение соответствующего договора. За свои «услуги» депутат требовал взятку в сумме 100 тыс. долл.

Задержание депутата. Фото: Офис генпрокурора

Депутат и его пособники были задержаны правоохранителями во время получения первого транша взятки в сумме 20 тыс. долл.

Задержание депутата. Фото: Офис генпрокурора

Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъяты 20 тыс. долл., а также другие денежные средства и оружие. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным подозрения, а также готовится ходатайство в суд об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятия предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Источник: Ракурс


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