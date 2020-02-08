Затримано депутата. Фото: 048

https://racurs.ua/ua/n133395-zatrymano-deputata-z-vinnyckoyi-oblasti-za-pidozrou-u-vymaganni-100-tys-dol-za-golosuvannya-foto.html

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Нацполіцією затриманий депутат однієї з місцевих рад Вінницької області, якого підозрюють у вимаганні 100 тис. дол. у місцевого підприємця.

На думку слідства, депутат, ймовірно, заручившись підтримкою міського голови та ще трьох поплічників, двоє з яких нібито є місцевими кримінальними авторитетами, обіцяв підприємцю забезпечити голосування місцевими депутатами за рішення про виділення йому 10 га землі для здійснення підприємницької діяльності, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Депутат гарантував підписання даного рішення міським головою, а також укладення відповідного договору. За свої «послуги» депутат вимагав хабар у сумі 100 тис. дол.

Депутат і його поплічники були затримані правоохоронцями під час отримання першого траншу хабара в сумі 20 тис. дол.

Тривають обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів, вилучені 20 тис. дол., а також інші грошові кошти і зброю. Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри, а також готується клопотання до суду про обрання для них запобіжного заходу у виді утримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди посадовою особою).