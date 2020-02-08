Артем Ситник. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n133397-do-verhovnoyi-rady-vnesena-postanova-pro-zvilnennya-dyrektora-nabu.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні, на думку багатьох наших громадян, повинна входити до розряду першочергових завдань уряду. Група народних депутатів внесла до Верховної Ради проект постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

Проект даної постанови зареєстрований на сайті Верховної Ради 7 лютого 2020 року під № 3039.

Дану ініціативу підписали 216 народних депутатів, більшість із яких є членами фракції «Слуга народу».

Як відомо, Ситник призначений на посаду директора НАБУ в січні 2015 року.

Як раніше писав «Ракурс», у грудні 2019 року Ситник був внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.