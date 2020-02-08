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Ракурс
Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск. Фото: Українська правда

Зеленський попросив Папу Римського допомоги у звільненні полонених українців

8 лют 2020, 14:02
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Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту до Ватикану провів бесіду з Папою Римським Франциском. Зеленський попросив понтифіка надати допомогу в питанні звільнення українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Росії та в Криму.

Про це президент повідомив у своєму Twitter.

Скріншот твіту Володимира ЗеленськогоЗеленський зазначив, що Папа Римський докладає дуже багато зусиль для досягнення миру і гармонії в усьому світі.

Президент України додав, що він натхненний бесідою з Папою Римським.

У Зеленського також запланована зустріч з державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном, на якій також буде присутній секретар з міждержавних відносин Святого Престолу Пол Річард Галлахер.

Як раніше писав «Ракурс», під час вчорашньої зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте Зеленський підняв питання можливості повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа, який був засуджений в Італії до 24 років в’язниці.

Також Зеленський попросив Конте посприяти закриттю незаконних офісів ДНР і ЛНР, які були відкриті у деяких містах Італії.

Джерело: Ракурс


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