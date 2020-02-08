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Последствия ДТП, фото: AgriaTV

Масштабное ДТП в Венгрии унесло жизни двух украинцев, еще семеро ранены (ВИДЕО)

8 фев 2020, 18:25
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В Венгрии двое украинцев стали жертвами масштабного ДТП, которое произошло утром 7 января на трассе M3 вблизи города Кал, расположенного в около 100 км к северо-востоку от Будапешта.

Один из украинцев погиб на месте ДТП, другой впоследствии скончался в больнице. Также еще семь граждан Украины были госпитализированы с различными травмами, сообщает AgriaTV.

Отмечается, что причиной ДТП стало столкновение двух автомобилей, в котором никто не пострадал. Однако впоследствии в эти транспортные средства, которые находились на боковой полосе, въехал микроавтобус с украинской регистрацией. Он не смог вовремя затормозить, а после столкновения вылетел с дороги и перевернулся.

Впоследствии в поврежденные транспортные средства врезались еще два автомобиля.

Напомним, в январе в Орловской области РФ на автодороге М-2 в ДТП попал перевозивший украинцев автобус. В результате погибли три человека — гражданка Украины и двое жителей Орловской области, ехавших в автомобиле, с которым столкнулся автобус.


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