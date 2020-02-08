Наслідки ДТП, фото: AgriaTV

https://racurs.ua/ua/n133407-masshtabna-dtp-v-ugorschyni-zabrala-jyttya-dvoh-ukrayinciv-sche-semero-poraneni-video.html

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В Угорщині двоє українців стали жертвами масштабної ДТП, яка сталася вранці 7 січня на трасі M3 поблизу міста Кал, розташованого за близько 100 км на північний схід від Будапешта.

Один з українців загинув на місці ДТП, інший згодом помер у лікарні. Також ще семеро громадян України були госпіталізовані з різними травмами, повідомляє AgriaTV.

Зазначається, що причиною ДТП стало зіткнення двох автомобілів, в якому ніхто не постраждав. Проте згодом у ці транспортні засоби, які перебували на бічній смузі, в’їхав мікроавтобус з українською реєстрацією. Він не зміг вчасно загальмувати, а після зіткнення вилетів з дороги й перекинувся.

Згодом у пошкоджені транспортні засоби врізалися ще два автомобілі.

Нагадаємо, в січні в Орловській області РФ на автодорозі М-2 у ДТП потрапив автобус, котрий перевозив українців. В результаті загинули троє людей — громадянка України та двоє жителів Орловської області, які їхали в автомобілі, з котрим зіткнувся автобус.