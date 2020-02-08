Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ДТП, фото: AgriaTV

Масштабна ДТП в Угорщині забрала життя двох українців, ще семеро поранені (ВІДЕО)

8 лют 2020, 18:25
999

В Угорщині двоє українців стали жертвами масштабної ДТП, яка сталася вранці 7 січня на трасі M3 поблизу міста Кал, розташованого за близько 100 км на північний схід від Будапешта.

Один з українців загинув на місці ДТП, інший згодом помер у лікарні. Також ще семеро громадян України були госпіталізовані з різними травмами, повідомляє AgriaTV.

Зазначається, що причиною ДТП стало зіткнення двох автомобілів, в якому ніхто не постраждав. Проте згодом у ці транспортні засоби, які перебували на бічній смузі, в’їхав мікроавтобус з українською реєстрацією. Він не зміг вчасно загальмувати, а після зіткнення вилетів з дороги й перекинувся.

Згодом у пошкоджені транспортні засоби врізалися ще два автомобілі.

Нагадаємо, в січні в Орловській області РФ на автодорозі М-2 у ДТП потрапив автобус, котрий перевозив українців. В результаті загинули троє людей — громадянка України та двоє жителів Орловської області, які їхали в автомобілі, з котрим зіткнувся автобус.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Двоє колишніх «беркутівців» повернулися до Києва після обміну і написали листа керівництву України (ФОТО)

Двоє колишніх «беркутівців» не тільки повернулися після обміну до Києва, а й хочуть відновити чесне ім’я свого підрозділу. Вони написали листа керівництву України з вимогою знайти і покарати винних у розстрілі людей на Майдані

Новини України
16:16

Справа банкірів: суд дозволив НАБУ затримати Бахматюка

НАБУ отримало дозвіл суду на затримання колишнього власника «VABБанку» Олега Бахматюка. Тепер відомство збирає весь пакет документів, необхідний для оголошення Бахматюка в міжнародний розшук

Новини України
20:31   7 лют
1432