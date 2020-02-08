Українців цікавили лише банкомати «Сбербанку», фото: Glas Istine

https://racurs.ua/ua/n133406-troie-ukrayinciv-u-bosniyi-pograbuvaty-23-bankomaty-rosiyskogo-sberbanku.html

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У Боснії троє громадян України за 53 години в низці населених пунктів пограбували 23 банкомати російського «Сбербанку».

Їхньою «здобиччю» стали загалом 2,7 млн конвертованих марок (національна валюта Боснії та Герцеговини), що відповідає приблизно 37 млн грн. Про це повідомляє боснійське видання Zurnal.

До Боснії та Герцеговини Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко в’їхали з території Сербії 31 січня. Через два дні — 2 лютого, Бойко та Зайцев були заарештовані після того, як зловмисники випадково потрапили в поле зору правоохоронців у Біхачі — останньому місті, де вони грабували банкомати.

Титаренку вдалося втекти, за інформацією боснійських правоохоронців, він наступного дня зміг перетнути кордон з Угорщиною.

Зазначається, що хоча вони почали грабувати банкомати ще в робочий день у п’ятницю 31 січня, «Сбербанк» тоді нічого не помітив. І лише в понеділок, 3 лютого, наступного дня після затримання Бойка та Зайцева, банк повідомив владу Боснії про викрадення в нього 2,7 млн конвертованих марок.

У затриманих виявили лише близько 100 тис. марок, де решта 2,6 млн, які, як стверджують у «Сбербанку», зникли, наразі не відомо. Заарештовані українці не співпрацювали з поліцією та не розголошували деталей та причин своїх дій.

За інформацією видання, вони знімали гроші з банкоматів, використовуючи придбані у Сербії банківські картки та спеціальне програмне забезпечення.

Банкомати «Сбербанку» належать компанії Payten. Таку ж техніку використовують й інші банки у Боснії, проте українці грабували лише «Сбербанк».

Нагадаємо, в середині січня в НБУ розповіли про майбутнє «дочок» російських державних банків в Україні.