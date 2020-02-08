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Інцидент стався 5 лютого, фото: «Хвиля»

У Донецьку бойовик убив чотирьох людей під час святкування «Дня слідчих органів ДНР» — ЗМІ

8 лют 2020, 17:08
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У тимчасово окупованому Донецьку бойовик з так званого «Міністерства державної безпеки ДНР» убив чотирьох людей, після чого застрелився сам.

Інцидент стався 5 лютого в кафе у селищі Чулковка на околиці Донецька, де відбувалося святкування «Дня слідчих органів ДНР». Про це видання «Новини Донбасу» повідомляє з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що троє убитих були «співробітниками» так званого «Міністерства внутрішніх справ» донецьких терористів, а сам стрілок раніше також працював у «органах внутрішніх справ». Причиною інциденту став конфлікт, який виник між стрілком та його колишніми «колегами».

Також бойовик, перш ніж застрелитися, розстріляв із автомата водія таксі.

ЗМІ сепаратистів про цей інцидент не повідомляють.

Нагадаємо, у вересні 2019 року в окупованому Донецьку загорівся склад боєприпасів терористів. Бойовики вибухи снарядів, спричинені пожежею, спочатку намагалися видати за нібито здійснюваний Збройними силами України обстріл міста.


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