Инцидент произошел 5 февраля, фото: «Хвыля»

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Во временно оккупированном Донецке боевик так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР» убил четырех человек, после чего застрелился сам.

Инцидент произошел 5 февраля в кафе в поселке Чулковка на окраине Донецка, где проходило празднование «Дня следственных органов ДНР». Об этом издание «Новости Донбасса» сообщает со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что трое убитых были «сотрудниками» так называемого «Министерства внутренних дел» донецких террористов, а сам стрелок ранее также работал в «органах внутренних дел». Причиной инцидента стал конфликт, возникший между стрелком и его бывшими «коллегами».

Также боевик, прежде чем застрелиться, расстрелял из автомата водителя такси.

СМИ сепаратистов об этом инциденте не сообщают.

Напомним, в сентябре 2019 году в оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов террористов. Боевики взрывы снарядов, вызванные пожаром, сначала пытались выдать за якобы осуществляемый Вооруженными силами Украины обстрел города.