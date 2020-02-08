Украинцев интересовали только банкоматы «Сбербанка», фото: Glas Istine

https://racurs.ua/n133406-troe-ukraincev-v-bosnii-ograbili-23-bankomata-rossiyskogo-sberbanka.html

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В Боснии трое граждан Украины за 53 часа в ряде населенных пунктов ограбили 23 банкомата российского «Сбербанка».

Их «добычей» стали в целом 2,7 млн конвертируемых марок (национальная валюта Боснии и Герцеговины), что соответствует примерно 37 млн ​​грн. Об этом сообщает боснийское издание Zurnal.

В Боснию и Герцеговину Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали с территории Сербии 31 января. Спустя два дня — 2 февраля, Бойко и Зайцев были арестованы после того, как злоумышленники случайно попали в поле зрения правоохранительных органов в Бихаче — последнем городе, где они грабили банкоматы.

Титаренко удалось сбежать, по информации боснийских правоохранителей, он на следующий день смог пересечь границу с Венгрией.

Отмечается, что хотя они начали грабить банкоматы еще в рабочий день в пятницу 31 января, «Сбербанк» тогда ничего не заметил. И только в понедельник, 3 февраля, на следующий день после задержания Бойко и Зайцева, банк сообщил властям Боснии о похищении у него 2,7 млн конвертируемых марок.

У задержанных обнаружили лишь около 100 тыс. марок. Где остальные 2,6 млн, которые, как утверждают в «Сбербанке», исчезли, пока не известно. Арестованные украинцы не сотрудничали с полицией и не разглашали деталей и причин своих действий.

По информации издания, они снимали деньги с банкоматов, используя приобретенные в Сербии банковские карты и специальное программное обеспечение.

Банкоматы «Сбербанка» принадлежат компании Payten. Такую же технику используют и другие банки в Боснии, однако украинцы грабили только «Сбербанк».

Напомним, в середине января в НБУ рассказали о будущем «дочек» российских государственных банков в Украине.