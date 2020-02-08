Зеленського у Ватикані супроводжує Аваков, фото — Офіс президента

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Президента Володимира Зеленського під час візиту в Італію та у Ватикан супроводжує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Очільник МВС був разом із Зеленським сьогодні у ватиканських музеях, Сикстинській капелі та соборі Святого Петра. Про це свідчать фото, які опублікувала прес-служба глави держави.

Володимир та Олена Зеленські оглянули мозаїчний вівтар князя Володимира та княгині Ольги. Вони виконані ватиканськими майстрами на кошти української громади та єпископа Стемфордської єпархії УГКЦ Василя Лостена. У соборі Святого Петра вони перебувають з 1989 року.

Учора Зеленський під час зустрічі в Римі обговорив з прем'єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте справу бійця Нацгвардії Віталія Марківа. Разом із Аваковим президент зустрівся з мамою гвардійця Марківа Оксаною Максимчук та обговорили деталі справи її сина.

Нагадаємо, що сьогодні у Ватикані відбулася аудієнція Зеленського та першої леді Олени Зеленської з Його Святістю Папою Франциском. Зеленський попросив понтифіка надати допомогу у звільненні українців, які перебувають у полоні на Донбасі, в Росії та в Криму.

Крім того, президент зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном і секретарем з міждержавних відносин, архієпископом Полом Річардом Галлахером.