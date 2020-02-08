Соцмережі для собак із митниці, фото — "Думська"

https://racurs.ua/ua/n133409-layk-za-fifu-slujbovym-sobakam-na-mytnycyah-zavely-akaunty-u-facebook-ta-instagram-foto-video.html

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Найкращі службові пси українських митниць мають віднедавна аканти у соціальних мережах. У них розповідають про «подвиги» собак: знайдені наркотики чи зброю.

Господарі собак — митники, які оглядають товар. Саме вони викладають в мережу медіа матеріали із чотириногими помічниками і розповідають про досягнення.

У 2019 році собаки допомогли людям запобігти 385 спробам незаконного переміщення товарів через кордон, повідомляє «Думська».

Поки у соцмережах відзначили шістьох собак. Джек-рассел-тер'єр Шейла служить на митниці в Одесі. Має акаунти і чорний лабрадор Альма. Вона вміє винюхувати зброю і боєприпаси. Нещодавно собака виявив 80 патронів, які приховали в багажнику автомобіля, що прибув у порт Одеси зі США.

«Лайкають» у мережі й пости про бельгійську вівчарку малінуа Фіфу. Вона працює в аеропорту і винюхує наркокур'єрів. Торік навесні Фіфа знайшла 257 кг кокаїну вартістю 51 млн. дол.

На службу до митників набирають собак у віці від 8 до 18 місяців. Вони мусять мати природжене прагнення до гри, пристрасть знаходити і діставати предмети і, звичайно, добре розвинений нюх.