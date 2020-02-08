Расстрел в Таиланде: нападавший вел трансляцию в Facebook, погибли уже 20 человек, фото — Reuters

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По меньшей мере 20 человек погибли во время стрельбы в торговом центре «Терминал-21» в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Число жертв возросло, ранее сообщалось о 12 погибших.

Пресс-секретарь Министерства обороны королевства Конгчипа Тантараванита рассказал, что пока неясно, удерживает ли злоумышленник заложников в торговом центре. Ранее сообщалось о 16 человек, захваченных в заложники, сообщает Тhe Bangkok Post.

Нападавшим оказался военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма. Он застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, потом исчез на угнанном автомобиле. По дороге обстрелял мирных жителей. Он вел трансляцию своих действий в Facebook, через некоторое время его страницу заблокировали.

Полиция также доставила мать военного из провинции Хаяфум, надеясь, что она убедит его сдаться.

Таиландские СМИ со ссылкой на медиков сообщают, что пострадал 31 человек. Четверо раненых находятся в реанимации. Отмечается, что среди пострадавших есть двое полицейских, раненные выстрелами в спину.

Первый этаж ТРЦ силовики уже контролируют. Пока неизвестно, сколько еще людей осталось внутри. Люди из торгового центра выходили группами, некоторые несли на руках детей, другие помогали пожилым людям.

Мотивы напавшего остаются неясными. По информации газеты Khaosod, солдат отправил несколько непонятных сообщений перед нападением с критикой в ​​адрес коррупционеров.

Министр здравоохранения в Facebook сообщил, что больницам в провинциях Накхонратчасима, Бурирам, Сурин и Чаяпхум нужна донорская кровь для переливания.

Ранее полиция Таиланда заявила, что в городе Накхонратчасима и в его окрестностях недалеко от столицы Бангкока военный открыл огонь.