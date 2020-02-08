В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в торговом центре. Фото: Fergana.agency

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Ракурс

В Таиланде военнослужащий устроил настоящую бойню в торговом центре. Инцидент произошел сегодня, 8 февраля, в городе Корат, который расположен на северо-востоке Таиланда.

Вооруженный военнослужащий застрелил своего командира и еще двоих солдат, а затем открыл огонь на поражение в торговом центре Terminal 21, сообщает The Mirror.

В результате стрельбы 12 человек были убиты и много людей получили ранения. Военнослужащий захватил 21 заложника и забаррикадировался на четвертом этаже торгового центра.

Спецназ Таиланда готовится к штурму здания торгового центра.

Военнослужащий, устроивший бойню в торговом центре, написал в Facebook, что это его месть, хотя и не указал, за что именно он хочет отомстить. Также солдат добавил, что очень устал от стрельбы по людям и у него даже занемел палец от многократных нажатий на курок.