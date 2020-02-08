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Ракурс
Карантин в школе. Фото: Цензор.НЕТ

Грипп в Украине: в школах Бердянска продлен карантин

8 фев 2020, 14:35
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Грипп в Украине заставил местные власти закрыть на карантин учебные заведения. Местные власти Бердянска решили продлить карантин в школах из-за высокого процента заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе.

Эпидемический порог в Бердянске превышен на 7%. Если в предыдущие дни фиксировалось уменьшение количества обращений за медицинской помощью, то вчера картина резко изменилась и больных стало больше, сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

На заседании постоянной городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о продлении карантина в школах города до 12 февраля 2020 года.

На этот же период приостанавливается проведение массовых мероприятий с воспитанниками и кружковая работа в учреждениях культуры и спорта города.

На заседании было указано, что некоторые частные кружки работают и проводят групповые занятия с детьми. Руководство города призвало данные учреждения соблюдать нормы карантинных мероприятий, не проводить групповые занятия, а индивидуально заниматься с детьми только с согласия родителей.

Источник: Ракурс


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