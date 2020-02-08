Грип в Україні: в школах Бердянська продовжено карантин

Карантин у школі. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n133401-gryp-v-ukrayini-v-shkolah-berdyanska-prodovjeno-karantyn.html

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Грип в Україні змусив місцеву владу закрити на карантин навчальні заклади. У Бердянську вирішили продовжити карантин у школах через високий відсоток захворюваності на грип та ГРВІ в регіоні.

Епідемічний поріг в Бердянську перевищений на 7%. Якщо у попередні дні фіксувалося зменшення кількості звернень за медичною допомогою, то вчора картина різко змінилася і хворих стало більше, повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.

На засіданні постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про продовження карантину в школах міста до 12 лютого 2020 року.

На цей же період припиняється проведення масових заходів із вихованцями та гурткова робота в установах культури і спорту міста.

На засіданні було зазначено, що деякі приватні гуртки працюють і проводять групові заняття з дітьми. Керівництво міста закликало дані установи дотримуватися норм карантинних заходів, не проводити групові заняття, а індивідуально займатися з дітьми тільки за згодою батьків.