Грип в Україні: в школах Бердянська продовжено карантин

Грип в Україні: в школах Бердянська продовжено карантинhttps://racurs.ua/ua/n133401-gryp-v-ukrayini-v-shkolah-berdyanska-prodovjeno-karantyn.htmlРакурс
Грип в Україні змусив місцеву владу закрити на карантин навчальні заклади. У Бердянську вирішили продовжити карантин у школах через високий відсоток захворюваності на грип та ГРВІ в регіоні.
Епідемічний поріг в Бердянську перевищений на 7%. Якщо у попередні дні фіксувалося зменшення кількості звернень за медичною допомогою, то вчора картина різко змінилася і хворих стало більше, повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.
На засіданні постійної міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про продовження карантину в школах міста до 12 лютого 2020 року.
На цей же період припиняється проведення масових заходів із вихованцями та гурткова робота в установах культури і спорту міста.
На засіданні було зазначено, що деякі приватні гуртки працюють і проводять групові заняття з дітьми. Керівництво міста закликало дані установи дотримуватися норм карантинних заходів, не проводити групові заняття, а індивідуально займатися з дітьми тільки за згодою батьків.