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У Таїланді військовослужбовець влаштував стрілянину в торговому центрі. Фото: Fergana.agency

У Таїланді військовий влаштував стрілянину в торговому центрі, загинули 12 людей (ВІДЕО, ФОТО)

8 лют 2020, 15:26
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У Таїланді військовослужбовець влаштував справжню бійню в торговому центрі. Інцидент стався сьогодні, 8 лютого, в місті Корат, який розташований на північному сході Таїланду.

Озброєний військовослужбовець застрелив свого командира і двох солдатів, а потім відкрив вогонь всередині торгового центру Terminal 21, повідомляє The Mirror.

У результаті стрілянини 12 осіб було вбито і багато людей дістали поранення. Військовослужбовець захопив 21 заручника і забарикадувався на четвертому поверсі торгового центру.

Спецназ Таїланду готується до штурму будівлі торгового центру.

Стрілок з Таїланду. Фото: FacebookВійськовослужбовець, який влаштував бійню, написав у Facebook, що це його помста, хоча і не вказав, за що саме він хоче помститися. Також солдат додав, що дуже втомився від стрілянини по людях і в нього навіть занімів палець від багаторазових натискань на курок.


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