У Таїланді військовослужбовець влаштував стрілянину в торговому центрі. Фото: Fergana.agency

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Ракурс

У Таїланді військовослужбовець влаштував справжню бійню в торговому центрі. Інцидент стався сьогодні, 8 лютого, в місті Корат, який розташований на північному сході Таїланду.

Озброєний військовослужбовець застрелив свого командира і двох солдатів, а потім відкрив вогонь всередині торгового центру Terminal 21, повідомляє The Mirror.

У результаті стрілянини 12 осіб було вбито і багато людей дістали поранення. Військовослужбовець захопив 21 заручника і забарикадувався на четвертому поверсі торгового центру.

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok#Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15 — d-atis☠️ (@detresfa_) February 8, 2020

Спецназ Таїланду готується до штурму будівлі торгового центру.

Військовослужбовець, який влаштував бійню, написав у Facebook, що це його помста, хоча і не вказав, за що саме він хоче помститися. Також солдат додав, що дуже втомився від стрілянини по людях і в нього навіть занімів палець від багаторазових натискань на курок.