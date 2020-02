У Таїланді військовослужбовець влаштував справжню бійню в торговому центрі. Інцидент стався сьогодні, 8 лютого, в місті Корат, який розташований на північному сході Таїланду.

Озброєний військовослужбовець застрелив свого командира і двох солдатів, а потім відкрив вогонь всередині торгового центру Terminal 21, повідомляє The Mirror.

У результаті стрілянини 12 осіб було вбито і багато людей дістали поранення. Військовослужбовець захопив 21 заручника і забарикадувався на четвертому поверсі торгового центру.

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok#Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15