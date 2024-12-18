Росіяни "повісили" ліквідацію генерала у центрі Москви на громадянина Узбекистану

https://racurs.ua/ua/n202275-rosiyany-povisyly-likvidaciu-generala-u-centri-moskvy-na-gromadyanyna-uzbekystanu.html

Ракурс

Росіяни приписали убивство генерала у центрі Москви громадянину Узбекистану. Він, мовляв, приїхав до Москви за завданням українських спецслужб.

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Слідчий комітет рф відзвітував, що підозрюваному 29 років. Саме він, мовляв, вчинив теракт, внаслідок якого загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил російської федерації Ігор Кирилов та його помічник Ілля Полікарпов.

Під ча допиту він пояснив, що його завербували українські спецслужби, — йдеться в повідомленні російських нацистів.

Чоловік нібито прибув до Москви, купив самокат та отримав саморобний вибуховий пристрій. Він розмістив його на електросамокаті, який припаркував біля під’їзду житлового будинку, де мешкав російський генерал.

Перед цим підозрюваний росіянами чоловік орендував авто, у якому встановив камеру відеоспостереження. Зйомка із цієї камери транслювалася в онлайн режимі до міста Дніпро. Після того, як надійшов відеосигнал про вихід військовослужбовців з під’їзду, вибуховий пристрій був дистанційно приведений в дію. Таку версію поширюють російські пропагандисти.