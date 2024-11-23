Розвідка США розсекретила вбивства опонентів путіна. Фото:

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Національна розвідка США розсекретила дані про санкціоновані володимиром путіним вбивства опонентів.

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Американська розвідка частково розсекретила звіт, у якому йдеться про цілеспрямовані вбивства російськими спецслужбами політичних опонентів російського диктатора. У документі перераховується низка схожих убивств. У Вашингтоні вважають, що вбивства здійснювали спецслужби рф з дозволу путіна. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на звіт розвідки.

У США, зокрема, розкрили деталі вбивства у 2004 році в Катарі колишнього очільника самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва. Тоді Катар довічно ув’язнив співробітників російського ГРУ Міноборони рф Анатолія Білашкова та Василя Богачева. Однак згодом кілерів передали росії. За домовленістю вони мали сидіти у в’язниці, але в 2005 році засуджені зникли.

У 2006 році в Лондоні екс-співробітник ФСБ Олександр Литвиненко був отруєний радіоактивним полонієм і помер від променевої хвороби. Британські правоохоронці вважають, що вбивцею є офіцер Головного управління охорони рф Андрій Луговий, а саме вбивство було спецоперацією ФСБ. Згодом Луговий став депутатом Державної думи рф.

У 2012 році у Великій Британії вбили російського бізнесмена Олександра Перепеличного, який вважався одним із ключових інформаторів у справі про можливе відмивання грошей у Європі російськими чиновниками. Він помер незадовго до свідчень.

А в 2015 році невідомі розстріляли броньований автобус, у якому їхав луганський бойовик Олександр Беднов. У США вважають, що він та декілька інших сепаратистів були вбиті за наказом Москви.

Національна розвідка Сполучених Штатів припускає, що Кремль систематично використовує спецслужби для усунення тих, кого вважає загрозою своєму режиму. Експерти вважають, що такі вбивства з високою імовірністю триватимуть і надалі.

Нагадаємо, українські журналісти знайшли військових рф, які, ймовірно, закатували полковника Служби безпеки України в Бучі на Київщині.

Джерело: Bloomberg