ЗМІ розшукали російських військових, ймовірно причетних до вбивства полковника СБУ у Бучі

https://racurs.ua/ua/n195708-zmi-rozshukaly-rosiyskyh-viyskovyh-ymovirno-prychetnyh-do-vbyvstva-polkovnyka-sbu-u-buchi-video.html

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«Радіо Свобода» знайшло військових рф, які, ймовірно, закатували полковника СБУ в Бучі.

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Це вдалося зробити завдяки викраденим нагородам полковника Олексія Теліженка. А також провалам високопоставлених псковських розвідників, які використовували телефон вбитого полковника СБУ для координації своїх дій на окупованій Київщині у березні 2022 року.

Про це йдеться в документальному проєкті кореспондента Радіо Свобода Дмитра Джулая. Це перша частина циклу фільмів про масові вбивства, які сталися за час російської окупації в місті Буча на Київщині.

Викрадені нагороди полковника Теліженка, зараз ймовірно експонуються в так званому музеї бойової слави спецназу Росгвардії «Кузбас».

За даними розслідування, 6 березня 2022 року полковника СБУ Теліженка схопили російські військові на території його будинку в окупованій Бучі. Найімовірніше, це вчинили військові 27-го окремого загону спецназу Росгвардії «Кузбас», який дислокується у сибірському місті Кемерово рф. Згідно зі спогадами свідків, над Теліженком також знущалися та тримали його голим на морозі.

Російські військові викрали з будинку Теліженка його особисті речі, зокрема парадний кітель із військовими нагородами.