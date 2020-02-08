Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сбитый «Боинг»: совместную следственную группу так и не создали, Иран игнорирует запросы СБУ, фото — Офис президента

Сбитый «Боинг»: совместную следственную группу так и не создали, Иран игнорирует запросы СБУ (ДОКУМЕНТ)

8 фев 2020, 20:47
999

Расследование авиакатастрофы «Боинга» над Тегераном затягивается. Такой вывод можно сделать из ответа на запрос «Ракурса» в Офис генерального прокурора, в котором мы спрашивали о состоянии досудебного расследования.

Его проводит Главное следственное управление СБУ. В ответе на запрос сообщается, что совместная международная следственная группа для расследования авиакатастрофы «Боинга» МАУ не создана.

В Офисе генпрокурора заявляют, что направили в Министерство иностранных дел запросы СБУ относительно уголовного производства. Они адресованы властям Ирана. Спецслужба у иранской стороны спрашивала относительно изъятия и передачи Киеву бортовых самописцев, других деталей поврежденного самолета, документов.

Однако до сих пор ответ не поступил, — говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос.

Сбитый «Боинг»: совместная следственная группа так и не создана, Иран игнорирует запросы СБУ, фото — Ракурс

Сбитый «Боинг»: совместная следственная группа так и не создана, Иран игнорирует запросы СБУ, фото — Ракурс

Напомним, что борт «Международных авиалиний Украины» сбили силы ПВО Ирана 8 января. Погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины. Тегеран так и не согласился передать Киеву «черные ящики» самолета, хотя несколько раз заявлял, что готов это сделать.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Сбитый «Боинг»: совместную следственную группу так и не создали, Иран игнорирует запросы СБУ (ДОКУМЕНТ)

Совместная следственная международная группа по расследованию причин авиакатастрофы украинского «Боинга» в Тегеране так и не создана. В СБУ утверждают, что Иран игнорирует запросы о передаче «черных ящиков»

Новости Украины
20:47

Расстрел в Таиланде: нападавший вел трансляцию в Facebook, погибли уже 20 человек (ФОТО)

Количество погибших и пострадавших в результате теракта в Таиланде возросло — до 20 человек погибли. Нападавший-военный вел трансляцию в Facebook, пока стрелял в людей. В торговый центр, где он удерживает заложников, привезли его мать

Новости мира
20:07