Сбитый «Боинг»: совместную следственную группу так и не создали, Иран игнорирует запросы СБУ, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n133412-sbityy-boing-sovmestnuu-sledstvennuu-gruppu-tak-i-ne-sozdali-iran-ignoriruet-zaprosy-sbu.html

Ракурс

Расследование авиакатастрофы «Боинга» над Тегераном затягивается. Такой вывод можно сделать из ответа на запрос «Ракурса» в Офис генерального прокурора, в котором мы спрашивали о состоянии досудебного расследования.

Его проводит Главное следственное управление СБУ. В ответе на запрос сообщается, что совместная международная следственная группа для расследования авиакатастрофы «Боинга» МАУ не создана.

В Офисе генпрокурора заявляют, что направили в Министерство иностранных дел запросы СБУ относительно уголовного производства. Они адресованы властям Ирана. Спецслужба у иранской стороны спрашивала относительно изъятия и передачи Киеву бортовых самописцев, других деталей поврежденного самолета, документов.

Однако до сих пор ответ не поступил, — говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос.

Напомним, что борт «Международных авиалиний Украины» сбили силы ПВО Ирана 8 января. Погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины. Тегеран так и не согласился передать Киеву «черные ящики» самолета, хотя несколько раз заявлял, что готов это сделать.