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Вырубка леса: правительство освободило лесника, который в прошлом году поссорился в Харькове с Зеленским, фото — "24 канал"

Правительство уволило лесника, который в прошлом году поссорился в Харькове с Зеленским

8 фев 2020, 21:59
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Гослесагентство уволило двух лесников в Харьковской области и Закарпатье — Виктора Сысу и Валерия Мургу. Именно против Сысы осенью прошлого года шло расследование НАБУ и с ним лично конфликтовал во время визита в Харьков президент Украины Владимир Зеленский летом 2019 года.

Об увольнении двух лесников сообщил 8 февраля руководитель Кабмина Алексей Гончарук в Телеграм-канале. Премьер заявил, что в начале года распорядился, чтобы руководитель Гослесагентства провел кадровые чистки в ведомстве, «оставив только порядочных сотрудников».

Сыса возглавлял ГП «Гутянское лесное хозяйство» на Харьковщине. Гончарук рассказал, что объемы незаконных рубок на предприятии оценили в 32 млн грн. Долги предприятия составляют 30 млн грн, хотя предприятие отчиталось об идеальном финансовом состоянии и закупало транспортные средства без согласования с Гослесагентством.

Летом прошлого года Зеленский прилетал в Харьков и пригрозил правоохранителям увольнениями, если они не будут расследовать массовую незаконную вырубку лесов. Во время встречи один из докладчиков рассказал о вырубке ценных и дорогих пород деревьев, а самым большим лесорубом области назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Его не было на совещании и Зеленский позвонил Сысе, заявив, что ждет его в Офисе президента.

Сысу задерживали в конце октября, обвиняя в попытке дать взятку 100 тыс. долл. детективу НАБУ. За эти средства чиновник якобы планировал добиться закрытия уголовного производства, связанного с продажей леса по заниженным ценам подконтрольным ему компаниям.

Суд 2 ноября отправил его в СИЗО на два месяца, но за Сысу внесли 5 млн грн залога.

Источник: Ракурс


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