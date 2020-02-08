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«Шведский Бубка»: 20-летний Дуплантис установил новый рекорд мира в прыжках с шестом, фото — Euroathletics

«Шведский Бубка»: 20-летний Дуплантис установил новый рекорд мира в прыжках с шестом (ВИДЕО)

8 фев 2020, 22:42
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Шведский прыгун с шестом Арманд Дуплантис 8 февраля установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Отныне этот показатель составит 6,17 м.

Рекордный прижок он сделал на легкоатлетических соревнованиях в польском Торуне World Athletics Indoor Tour. Предыдущий рекорд принадлежал французу Лавиллени и продержался шесть лет.

Дуплантис выполнял рекордную попытку уже без сопротивления конкурентов, поскольку остальные прыгуны остановились на отметке 5,52 м. Швед поочередно взял высоты 5,72 м, 5,92 м и 6,01 м. После этого решил заказать сразу рекордные 6,17 м.

Неделю назад Дуплантис был близок к тому, чтобы покорить рекорд на соревнованиях в Германии. Сегодня в Торуне вторая попытка Дуплантиса стала рекордной.

Предыдущий рекорд мира по прыжкам с шестом установили в Донецке 15 февраля 2014 года во время традиционных соревнований «Звезды шеста», которые проводил олимпийский чемпион Сергей Бубка. Тогда пал именно рекорд украинца, француз одолел на 1 см больше — 6,16 м. Однако Бубке пока принадлежит мировой рекорд по прыжкам на стадионе — 6,14 м.

Отметим, что в Торуне в секторе для прыжков в длину победила украинка Бех-Романчук. Марина выиграла с персональным рекордом для соревнований в помещении — 6,96 см.

Источник: Ракурс


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