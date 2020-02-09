Розстріл у Таїланді: спецназ ліквідував військового, який вбив 26 осіб (ВІДЕО)

Спецназ штурмує торгівельний центр. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

https://racurs.ua/ua/n133417-rozstril-u-tayilandi-specnaz-likviduvav-viyskovogo-yakyy-vbyv-21-ludynu-video.html

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Розстріл в Таїланді, в торгівельному центрі «Термінал-21» в місті Накхонратчасіма на північному сході країни, став причиною смерті 26 осіб. Ще 52 отримали поранення.

Військовослужбовця, який відкрив вогонь в торгівельному центрі в Таїланді і вбив 26 людей, ліквідували силовики. Про це повідомляє Reuters.

Сили безпеки Таїланду вбили стрілка. Він був ліквідований в торговому центрі, де переховувався понад 17 годин.

Місцеве видання Khaosod також опублікувало відео штурму торгівельного центру в Таїланді, в якому переховувався військовий. На відео видно групу спецназу, яка заходить до будівлі.

Як відомо, 8 лютого військовий в Таїланді відкрив вогонь. Нападником виявився військовослужбовець армії Таїланду капрал Чакрапант Тхомма. Він застрелив свого командира і ще двох осіб у військовому таборі, потім зник на викраденому автомобілі. Пізніше він влаштував стрілянину в торгівельному центрі, вбивши понад 20 осіб. Він також захопив заручників і вів трансляцію своїх дій в Facebook, через деякий час його сторінку заблокували.