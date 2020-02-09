Смертельному коронавирусу из Китая дали новое название. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n133419-smertelnomu-koronavirusu-iz-kitaya-dali-novoe-nazvanie.html

Ракурс

Смертельный коронавирус из Китая будет называться Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), что переводится как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Такое решение принял государственный комитет по здравоохранению Китая.

Название еще не окончательное и может быть изменено. Постоянное официальное международное название заболеванию Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не присвоила, пишет «Коммерсант».

Официальное название от ВОЗ будет определено позже, основываясь на данных международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). До того момента во всех официальных документах будет использоваться название Novel Coronavirus Pneumonia.

Отметим, по состоянию на 9 февраля общее количество погибших от коронавируса достигло 813 человек. Также более чем у 37 тыс. людей диагностировали заражение коронавирусом. В то же время из больниц выписали 2 тыс. 701 человека, которого удалось излечить от коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не пытаться лечить новый опасный коронавирус 2019-nCoV народными средствами, такими как чеснок, перец, соленая вода, кунжутное масло и тому подобное. В ВОЗ отметили, что на данный момент не существует конкретных лекарств для предотвращения или борьбы с коронавирусом.