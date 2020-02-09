Украина возобновит подачу воды в Крым после деоккупации. Фото: Укринформ

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Ракурс

Воду в Крым Украина будет поставлять только в том случае, если Крымский полуостров освободят от оккупантов.

На полуострове сейчас действительно наблюдается дефицит воды, что негативно влияет на сельское хозяйство, но Украина готова возобновить поставки днепровской воды только после деоккупации Крыма. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев в эфире «Радио Крым. Реалии».

Он добавил, что разговоры об ущербе местным жителям и другие сантименты можно отложить, ведь никто не обещал создавать комфортные условия жизни в Крыму. По словам Джемилева, вся ответственность за происходящее на полуострове сейчас лежит на стране-оккупанте России. Об этом написано в Женевской конвенцией 1949 года.

Так что говорить о гуманитарных вещах нам не надо, — отметил Джемилев.

«Ракурс» сообщал, что оккупационные власти в Крыму готовят график почасовой подачи воды жителям Симферополя из-за недостатка воды в крымских водохранилищах. Ограничения водоснабжения коснуться как многоквартирных домов, так и частного сектора. Прекращать подачу воды не будут только для социально-значимых объектов.