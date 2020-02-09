Коронавірусом 2019-nCoV захворів українець на борту судна Diamond Princess. Фото: foxnews.com

https://racurs.ua/ua/n133432-ukrayinec-zarazyvsya-kytayskym-koronavirusom-na-layneri-diamond-princess.html

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Китайським коронавірусом 2019-nCoV вперше заразився українець. Він знаходився на борту круїзного судна Diamond Princess, яке заблоковане в порту Японії.

Хвороба була виявлена у одного громадянина України та чотирьох філіппінців. Всі вони є членами екіпажу судна. Ще один заражений — 70-річний житель Гонконгу з громадянством Сполучених Штатів Америки. Усіх хворих евакуювали з судна та доставили в лікарню. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії, передає АР.

Як відомо, на борту Diamond Princess перебувають близько 3,7 тис. осіб з понад 50 країн.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess 3 лютого у 10 осіб був виявлений коронавірус. На кораблі був оголошений двотижневий карантин. Інфікованих 2019-nCoV направляють в японські лікарні, а інші пасажири повинні залишатися на судні протягом 14 днів. Серед пасажирів є 25 українців.

Станом на сьогодні, 9 лютого, коронавірусом на лайнері Diamond Princess інфіковані вже 70 пасажирів.