Епідемія коронавірусу: число померлих зростає і вже перевищило кількість жертв атипової пневмонії

У світі триває спалах коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n133442-epidemiya-koronavirusu-chyslo-pomerlyh-zrostaie-i-vje-perevyschylo-kilkist-jertv-atypovoyi.html

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Кількість людей, які померли від зараження новим коронавірусом NCP (2019-nCoV) перевищила кількість жертв восьмимісячної епідемії атипової пневмонії (SARS) у 2002−2003 роках.

У Китаї від NCP померло вже щонайменше 908 людей, в той час як спалах атипової пневмонії призвів до смерті 774 людей. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Субота давала сподівання на сповільнення поширення хвороби завдяки вжитим китайською владою суворим заходам профілактики.

Тоді було виявлено 2 тис. 456 нових випадків інфікування NCP, більшість із них у центральній провінції Хубей, де перші хворі заразилися вірусом у грудні 2019 року. Це приблизно на 20% менше, ніж 3 тис. 399 нових випадків за п’ятницю.

Однак у минулу добу цей показник знову почав зростати. За інформацією агентства «Сіньхуа», за неділю було зафіксовано 3 тис. 62 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, яку викликає NCP, а також 97 нових жертв цього захворювання.

За кількістю інфікованих людей коронавірус NCP обійшов атипову пневмонію всього за два місяці — вже наприкінці січня.

Нагадаємо, учені з Лондонської школи гігієни та дослідження тропічних хвороб вважають, що пік спалаху NCP очікується в другій половині лютого 2020 року.