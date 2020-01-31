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У Китаї триває спалах небезпечного коронавірусу

Епідемія коронавірусу: кількість заражених 2019-nCoV перевищила «досягнення» атипової пневмонії

31 січ 2020, 23:13
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Кількість заражених новим китайським коронавірусом 2019-nCoV перевищила кількість людей, котрі у 2003 році захворіли на небезпечний вірус SARS-2003, також відомий як «атипова пневмонія».

Вже відомо про майже 10 тис. випадків захворювання на 2019-nCoV, в той час як хворих на SARS-2003 за весь восьмимісячний спалах цього захворювання було зареєстровано 8,1 тис., повідомляє BBC.

Проте 2019-nCoV наразі значно поступається SARS-2003 за кількістю жертв — 213 (усі в Китаї) проти 774.

Осередок захворювання на 2019-nCoV розташовується у Китаї в провінції Хубей. Вже понад 100 випадків було зареєстровано за межами Китаю, у 22 країнах.

Більшість випадків захворювання за межами Китаю зафіксовані у людей, які побували в місті Ухані, де в грудні 2019 року були зафіксовані перші випадки цього захворювання. Але в Німеччині, Японії, В'єтнамі, США, Таїланді та Південній Кореї вже траплялися випадки зараження пацієнтів цим вірусом людьми, які подорожували до Китаю.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у зв’язку зі спалахом 2019-nCoV доручив організувати евакуацію з Китаю громадян України.


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Епідемія коронавірусу: кількість заражених 2019-nCoV перевищила «досягнення» атипової пневмонії

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