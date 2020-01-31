Епідемія коронавірусу: кількість заражених 2019-nCoV перевищила «досягнення» атипової пневмонії

Епідемія коронавірусу: кількість заражених 2019-nCoV перевищила «досягнення» атипової пневмоніїhttps://racurs.ua/ua/n133004-epidemiya-koronavirusu-kilkist-zarajenyh-2019-ncov-perevyschyla-dosyagnennya-atypovoyi-pnevmoniyi.htmlРакурс
Кількість заражених новим китайським коронавірусом 2019-nCoV перевищила кількість людей, котрі у 2003 році захворіли на небезпечний вірус SARS-2003, також відомий як «атипова пневмонія».
Вже відомо про майже 10 тис. випадків захворювання на 2019-nCoV, в той час як хворих на SARS-2003 за весь восьмимісячний спалах цього захворювання було зареєстровано 8,1 тис., повідомляє BBC.
Проте 2019-nCoV наразі значно поступається SARS-2003 за кількістю жертв — 213 (усі в Китаї) проти 774.
Осередок захворювання на 2019-nCoV розташовується у Китаї в провінції Хубей. Вже понад 100 випадків було зареєстровано за межами Китаю, у 22 країнах.
Більшість випадків захворювання за межами Китаю зафіксовані у людей, які побували в місті Ухані, де в грудні 2019 року були зафіксовані перші випадки цього захворювання. Але в Німеччині, Японії, В'єтнамі, США, Таїланді та Південній Кореї вже траплялися випадки зараження пацієнтів цим вірусом людьми, які подорожували до Китаю.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у зв’язку зі спалахом 2019-nCoV доручив організувати евакуацію з Китаю громадян України.