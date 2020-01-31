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В Китае продолжается вспышка опасного коронавируса

Эпидемия коронавируса: количество зараженных 2019-nCoV превысило «достижение» атипичной пневмонии

31 янв 2020, 23:13
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Количество зараженных новым китайским коронавирусом 2019-nCoV превысило количество людей, которые в 2003 году заболели на опасный вирус SARS-2003, также известный как «атипичная пневмония».

Уже известно о почти 10 тыс. случаях заболевания 2019-nCoV, в то время как больных SARS-2003 за всю восьмимесячную вспышку этого заболевания было зарегистрировано 8,1 тыс., сообщает BBC.

Однако 2019-nCoV в настоящее время значительно уступает SARS-2003 по количеству жертв — 213 (все в Китае) против 774.

Очаг заболевания 2019-nCoV располагается в Китае в провинции Хубэй. Уже более 100 случаев было зарегистрировано за пределами Китая, в 22 странах.

Большинство случаев заболевания за пределами Китая зафиксированы у людей, побывавших в городе Ухане, где в декабре 2019 года были зафиксированы первые случаи этого заболевания. Но в Германии, Японии, Вьетнаме, США, Таиланде и Южной Корее уже бывали случаи заражения пациентов этим вирусом людьми, которые путешествовали в Китай.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в связи со вспышкой 2019-nCoV поручил организовать эвакуацию из Китая граждан Украины.


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