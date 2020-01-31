Вспышка коронавируса: Гончарук поручил организовать эвакуацию украинцев из Китая

Алексей Гончарук, фото (справа): пресс-служба Кабмина

https://racurs.ua/n133003-vspyshka-koronavirusa-goncharuk-poruchil-organizovat-evakuaciu-ukraincev-iz-kitaya.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в связи со вспышкой опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры организовать эвакуацию граждан Украины из КНР.

Также он поручил усилить меры по недопущению заноса в Украину и распространения в нашей стране этой опасной инфекции. План соответствующих мероприятий должен быть подготовлен до понедельника. Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале.

Гончарук отметил, что в Украине пока нет подтвержденных случаев инфицирования этим коронавирусом.

Но мы готовы к любым сценариям, — подчеркнул премьер.

Первые случаи заболевания 2019-nCoV были зафиксированы в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром этого смертельного заболевания. По информации посольства Украины в Китае, в провинции Хубэй находятся 60 граждан Украины, некоторые из них выражают желание эвакуироваться.

Напомним, в Киеве в боксированную палату изолятора поместили женщину, которая после возвращения из Китая пожаловалась на недомогание.