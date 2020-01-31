Спалах коронавірусу: Гончарук доручив організувати евакуацію українців з Китаю

Олексій Гончарук (праворуч), фото: прес-служба Кабміну

https://racurs.ua/ua/n133003-spalah-koronavirusu-goncharuk-doruchyv-organizuvaty-evakuaciu-ukrayinciv-z-kytau.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у зв’язку зі спалахом небезпечного коронавірусу 2019-nCoV у Китаї доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури організувати евакуацію громадян України з КНР.

Також він доручив посилити заходи щодо недопущення занесення до України та поширення в нашій державі цієї небезпечної інфекції. План відповідних заходів має бути підготовлений до понеділка. Про це прем'єр повідомив у своєму Telegram-каналі.

Гончарук зазначив, що в Україні наразі немає підтверджених випадків інфікування цим коронавірусом.

Але ми готові до будь-яких сценаріїв, — наголосив прем'єр.

Перші випадки захворювання на 2019-nCoV були зафіксовані у грудні 2019 року в китайському місті Ухань провінції Хубей, яка стала епіцентром цього смертельного захворювання. За інформацією посольства України в Китаї, у провінції Хубей перебувають 60 громадян України, деякі з них висловлюють бажання евакуюватися.

Нагадаємо, у Рівному до боксованої палати ізолятора помістили жінку, яка після повернення з Китаю поскаржилася на нездужання.